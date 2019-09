Audi e-tron

Informativ und familienfreundlich soll die Lievkommunikation auf den E-SUV neugierig machen

Auf der IAA gehört derzu den Modellen, die besonders im Blickpunkt stehen - nicht nur bei den europäischen Besuchern, sondern auch bei den Gästen aus dem asiatischen Raum. Das könnte auch daran liegen, dass der Ingolstädter Premiumhersteller in China mit der Vorkommunikation für das E-Modell begonnen hat.Ähnlich wie im Frühjahr in München bildet dabei ein Meteorit die Basis für eine Kommunikationsplattform. Bereits damals hatte sich angedeutet, dass das Format auch international eine Rolle bei der Launchkommunikation spielen wird, nur war damals noch nicht klar wie. Jetzt zeigt sich, Audi behält hier sein Münchner Konzept bei, passt es aber den Gegebenheiten vor Ort an.Für einen Monat können Besucher in die Welt des e-tron eintauchen, ihn unter dem Motto "Be a game changer" Erleben, testen und das Modell an verschiedenen Modulen kennenlernen, familientauglich und mit viel Kommunikation. mir