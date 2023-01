© IMAGO / agefotostock E-Mail-Marketing erfreut sich weiter großer Beliebtheit

Newsletter spielen im Alltag von Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. In Newsrooms von Unternehmen und Medien sorgen sie dafür, dass die Sichtbarkeit der Marken steigt und sich mehr Nutzer für die Content-Angebote der Häuser interessieren. Das zeigt auch die aktuelle Studie "E-Mail-Marketing Benchmarks 2023" des Deutschen Dialog-Marketing Verbands (DDV) in Zusammenarbeit mit dem Digitalexperten Torsten Schwarz, die in vierter Auflage erschienen ist und am Mittwoch vorgestellt wurde. Danach setzen 99 Prozent der befragten Unternehmen E-Mail-Marketing ein, und 92,8 Prozent nutzen Newsletter, um ihre Kunden und Leser zu erreichen.