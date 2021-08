Doordash will offenbar bei Gorillas einsteigen

© Doordash Der US-amerikanische E-Food-Spezialist Doordash nimmt Kurs auf den deutschen Markt.

Der US-Lieferdienst Doordash führt angeblich Gespräche über ein Investment beim Berliner E-Food-Startup Gorillas. Laut Medienbericht will das Unternehmen an dessen aktueller Finanzierungsrunde teilnehmen. Für Doordash wäre der Gorillas-Einstieg eine weitere Möglichkeit, in Deutschland Fuß zu fassen.