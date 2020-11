Zalando enteilt der Konkurrenz - About You holt auf

© Imago Images/Bildgehege In Berlin Neukölln verweist Zalando gerade auf die Zukunft.

Der Berliner E-Commerce-Konzern Zalando hat seine Position als größter Online-Modehändler in Deutschland eindrucksvoll verteidigt. Der Shooting-Star About You verdrängt den etablierten Fast Fashion-Konzern H&M vom dritten Platz. Alle Modehändler zusammen haben fast ein Viertel des Gesamtumsatzes der 1000 größten Online-Shops des Landes erwirtschaftet.