Albrecht Hornbach

Die Thesen waren so einfach: Wegen Corona stolpert der klassische Einzelhandel in die Krise und E-Commerce ist der große Gewinner. Doch die Halbjahreszahlen von Hornbach zeigen, dass es längst nicht so einfach ist. Die Pfälzer Baukette hat gerade nicht nur gute, sondern sogar exzellente Umsatzzahlen präsentiert – und das, obwohl die Hornbach-Märkte ebenfalls zeitweise wegen Corona schließen mussten. Auch beim Thema E-Commerce hat sich für Hornbach nichts grundsätzlich verändert.