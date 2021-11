Auch kleine Webshops haben in der Pandemie profitiert.

von Bettina Sonnenschein

Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung einen Schub verpasst - diese Erkenntnis haben schon einige Erhebungen der vergangenen eineinhalb Jahre ergeben. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von Strato zeigt nun: Händler, die vergleichsweise neu mit einem Online-Shop am Start sind, sind auch überzeugt davon, so mehr Kunden zu erreichen als in ihrem stationären Geschäft. Zwei von fünf Befragten der repräsentativen Erhebung geben zudem an, dass sie durch die Pandemie ihren Umsatz steigern konnten.