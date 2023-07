IMAGO / Panthermedia

Jeder zweite Verbraucher entscheidet sich bei unzureichenden Produktinfos gegen einen Kauf

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher achten beim Einkauf auf Umweltschutz, Nachhaltigkeit und die Einhaltung bestimmter Standards. Detaillierte und transparente Produktinformationen sollten daher eine Selbstverständlichkeit sein. Umso verwunderlicher ist es daher, dass deutsche Onlinehändler bei wertebasierten Produktinformationen besonders schlecht abschneiden.

Demnach bewertet mehr als ein Drittel der Deutschen (35 Prozent) die Produktinformationen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien bei E-Commerce-Anbietern als explizit schlecht. Das geht aus einer Umfrage des Product-Experience-Management-Spezialisten Akeneo hervor. Damit schneidet Deutschland im internationalen Vergleich am schlechtesten ab. In Italien bewerten 24 Prozent der Befragten die Produktinformationen als schlecht, in Großbritannien 23 Prozent und in Frankreich 18 Prozent.





Auch die Informationen in anderen Bereichen werden von den deutschen Verbrauchern besonders häufig negativ bewertet: Die Informationen über die Werte einer Marke werden ebenso überdurchschnittlich oft schlecht bewertet (22 Prozent) wie die Angaben zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, die von 40 Prozent als unzureichend bezeichnet werden.



Dass E-Commerce-Anbieter die Relevanz von wertebasierten Produktinformationen allerdings nicht unterschätzen sollten, zeigt ein anderes Ergebnis der Umfrage: Mehr als jeder zweite deutsche Verbraucher (54 Prozent) entscheidet sich gegen den Kauf eines Produkts, wenn die Informationen seiner Meinung nach unzureichend sind. "Insofern birgt die Optimierung wertebasierter Produktinformationen ein enormes Potenzial, das es aus Sicht des E-Commerce zu erschließen gilt", so das Fazit von Akeneo.

