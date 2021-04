TikTok ist das neue Darling der Werber

von Marco Saal

Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Veränderungen bei der Mediennutzung haben bekanntlich für eine massive Verschiebung der Werbebudgets in Richtung Digital gesorgt. Das zeigte bereits die, in dem im Grunde alle Gattungen außer Online Federn lassen mussten. Eine Analyse des Werbeforschers WARC zeigt nun, dass der Rückgang der Werbeerlöse bei den klassischen Medien weltweit teils sogar noch heftiger ausfällt als hierzulande - und dass auch in diesem Jahr die Gewinner eher im Digitalen beheimatet sind.