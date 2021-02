von Bettina Sonnenschein

Die Pandemie als Katalysator für den E-Commerce – oft wurde dieser Vergleich in den vergangenen zehn, elf Monaten herangezogen. Es ist ja auch was dran: Keine Glühbirne im Haus? Online bestellt. Trotz Ausgangsbeschränkung Lust auf eine neue Tasche? Online gestöbert und gefunden. Staubsaugerbeutel, Pralinen und Pfannen - kommt alles per Mausklick. In Zahlen ausgedrückt: 84 Prozent aller Verbraucher haben seit Beginn der Pandemie etwas online gekauft. 79 Prozent sagen, dass sie in den kommenden sechs Monaten regelmäßig online kaufen werden.