© Otto Kann sich über so viele Kunden wie nie freuen: Otto-Chef Marc Opelt

Otto hat wie angekündigt ein Rekord-Weihnachtsgeschäft verbucht: Wie der Versandhändler mitteilt, ist die Anzahl der Bestellungen auf otto.de gegenüber 2019 um fast 60 Prozent gestiegen. Den höchsten prozentualen Zuwachs verzeichnete dabei das Sortiment Garden & Do it yourself.