Crate&Barrel, Bonprix, die Witt-Gruppe, About You sowie die Mytoys Group. Hier legt der E-Commerce-Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2018/2019 um voraussichtlich rund 11 Prozent zu.



Besonders stark entwickelte sich About You. Der junge Fashion-Versender von Tarek Müller steigert seine E-Commerce-Umsätze voraussichtlich um über 60 Prozent auf mehr als 740 Millionen Euro.

Die Witt-Gruppe wiederum legt im E-Commerce laut der Prognose um über 13 Prozent zu.

Die weltweiten E-Commerce-Umsätze der Otto Group betragen demnach rund 8,1 Milliarden Euro (2018/19: 7,7 Milliarden Euro), in Deutschland erlöst das Unternehmen mittlerweile rund 5,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 5,3 Milliarden). Die Einzelgesellschaft und Kernmarke Otto steigert ihren Onlineumsatz um voraussichtlich bis zu 8 Prozent.Otto gehört auch zu dem Bereich der so genannten Fokusunternehmen der Otto Group, in dem Konzerngesellschaften mit besonders vielversprechenden Wachstums- und Ertragsperspektiven gebündelt werden. Dazu gehören auch die MarkenDamit zähle About You, das in zehn europäischen Märkten aktiv ist, bereits zu den drei umsatzstärksten Fashion-Onlineshops in Europa."Das gute E-Commerce-Wachstum unserer Fokusfirmen beweist, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sich unsere Anstrengungen auszahlen", sagt, Konzern-Vorstand E-Commerce, Technologie, Business Intelligence und Corporate Ventures. "Die technologischen Herausforderungen und die Anforderungen an uns als Händler sind und bleiben groß. Dass wir vor diesem Hintergrund nachhaltig im Wettbewerb wachsen, stimmt mich für die Zukunft optimistisch."Das Wachstum von About You ist insofern auch bemerkenswert, als das Unternehmen im vergangenen Jahr seine Werbespendings deutlich reduziert hat. Laut Nielsen investierte About You 46,8 Millionen Euro in Werbung und damit rund ein Drittel weniger als im Vorjahr. Auch Bonprix (-7,1 Prozent) und vor allem Mytoys (-84,5 Prozent) traten auf die Werbebremse.Den Werbedruck erhöht haben dagegen Otto (+16,6 Prozent) und die Witt-Gruppe (+115,6 Prozent). Insgesamt gaben die Unternehmen der Otto Group im vergangenen Jahr 186,4 Millionen Euro für Werbung aus, was einem Minus von beinahe 20 Prozent entspricht. ire