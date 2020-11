In Großbritannien präsentiert Amazon eine hoch-emotionale Weihnachtskampagne

Es lässt sich nicht anders sagen: Das Corona-Jahr war für Amazon ein Segen. Um diesen Erfolg nun mit einem Rekord-Weihnachtsgeschäft zu krönen, gönnt sich der E-Commerce-Riese in Europa nur eine Festtagskampagne, die ebenfalls alle Maßstäbe sprengt. Das Herzstück bildet der 2-minütige Kampagnenfilm "The Show must go on", der in Großbritannien Premiere feiert.