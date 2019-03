Weltweit halten 71 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten Produktbewertungen für wichtig oder sehr wichtig. In Deutschland liegt der Anteil mit 66 Prozent ein wenig niedriger. Das geht aus einer Befragung des Consulting-Unternehmens Simon-Kucher & Partners hervor. Firmen profitieren davon offenbar. 20 Prozent der Befragten gaben an, aufgrund positiver Bewertungen mehr zu kaufen. 15 Prozent sagten außerdem, sie würden aufgrund von Bewertungen höherpreisige Produkte erwerben. 19 Prozent der Befragten wären darüber hinaus bereit, für gut bewertete Produkte mehr zu bezahlen.



© t3n

Das t3n-Logo

Die größte Bedeutung haben Kundenbewertungen nach wie vor im Bereich der Unterhaltungselektronik. In Deutschland sehen sich 58 Prozent der potenziellen Käuferinnen und Käufer in diesem Segment vor dem Kauf die Bewertungen an. Knapp dahinter folgt der Tourismussektor. Hier schauen 57 Prozent auf die Nutzerbewertungen, bevor sie den Geldbeutel zücken. „In anderen Branchen, vor allem Versicherung, Handwerk oder Automotive, haben Produkt-Ratings dagegen aktuell noch relativ wenig Bedeutung“, so Simon-Kucher-CEO Georg Tacke.Laut Befragung bewerten rund ein Drittel der Käuferinnen und Käufer in der Regel die von ihnen erworbenen Produkte. Insgesamt sollen 76 Prozent mindestens eine Bewertung abgegeben haben. Der motivierende Faktor sind meist entweder sehr positive oder sehr negative Erfahrungen. So führt starke Unzufriedenheit bei zwei Dritteln dazu, dass sie ihren Unmut in Form einer Bewertung Ausdruck verleihen. Umgekehrt motiviert sehr starke Zufriedenheit aber auch 75 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten dazu, eine positive Bewertung zu hinterlassen.