Weltweit erzielt

Rakuten

mit mehr als 1,2 Milliarden Kunden einen Umsatz von rund 1,1 Billionen Yen (umgerechnet 9,1 Milliarden Euro).

Das Rakuten-Ökosystem

Mit Rakuten Advertising können Werbekunden nicht nur programmatische Targeting- bzw. Retargeting-Kampagnen aussteuern. Sie können auch ihre Kundenbeziehungen auch über hauseigene Medienkanäle wie Rakuten TV oder den Messenger-Service Rakuten Viber pflegen.In Deutschland ist Rakuten eigenen Angaben zufolge der drittgrößte Marktplatz für Onlinehandel."Werbungtreibende kennen zwar ihre Kunden, aber neue Zielgruppen zu entdecken und dauerhafte Verbindungen mit ihnen aufzubauen, wird auf dem heutigen wettbewerbsorientierten Verbrauchermarkt immer schwieriger", sagt, CEO von Rakuten Americas. "Indem wir uns auf die Kunden, die Insights und die etablierte Performance-Marketing-Exzellenz des Rakuten-Ökosystems stützen, wird Rakuten Advertising ein verlässlicher Partner für digitale Vermarkter sein, die ihre Geschäftsziele übertreffen wollen.", CEO von Rakuten Advertising, ergänzt: "Durch die Zusammenführung von Rakutens Performance- und Datensegmenten und die neue Zusammenarbeit mit unseren Medien können Werbungtreibende und Agenturen nun an einem Ort auf eine umfangreiche Kombination aus Zielgruppen, Medien, Content-Netzwerken und Verbraucherinformationen zugreifen." Auf diese Weise schaffe man "die richtigen Voraussetzungen, um neue Kunden zu erreichen, zu binden und eine langfristige Treue zu bewahren."Retail Media gilt als einer der großen Boom-Bereiche der Marketing-Welt. Von der Masse und der Qualität der verfügbaren Daten erhoffen sich Händler und Werbungtreibende bessere Erkenntnisse über das Einkaufsverhalten der Konsumenten. Allein in Deutschland werden in diesem Jahr nach Schätzungen der Organisation der Mediaagenturen mehr als eine Milliarde Euro in Retail Media investiert - der Löwenanteil davon landet allerdings beim Platzhirschen Amazon. ire