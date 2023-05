IMAGO / Michael Gstettenbauer

Nach vielen Tests in den Auslandsmärkten versucht sich Aldi Süd nun auch auf dem Heimatmarkt an der Lieferung von Online-Bestellung.

Aldi Süd bietet erstmals in Deutschland einen Online-Lieferservice für Lebensmittel an. Der Discounter testet das Angebot zunächst nur in einer bestimmten Region. Darüber hinaus gibt es Pläne für Click & Collect.

Aldi Süd testet den Online-Handel mit Lebensmitteln in Deutschland. Der Discounter startet das neue Angebot ab Juni im Stammgebiet rund um die M&