So frech teilt Galaxus gegen die WM und Weihnachten aus

© Youtube In den jüngsten Galaxus-Spots geht's auch um Fußball - aber anders als man vielleicht erwarten würde

Der Online-Warenhändler Galaxus präsentiert sich gleich mit vier neuen Spots im TV, Web-TV, Kino und online. Das Bemerkenswerte an dem Auftritt: Galaxus fährt sowohl gegen Weihnachten als auch gegen die umstrittene Fußball-WM in Katar seine Krallen aus - und das in gewohnt humorvoller Weise.