Amazon: Neue Supermärkte mit Kasse

Amazon-Supermarkt für mehr Kundenbindung











Schon im März hatten US-Medien über ein neues Supermarkt-Format geschrieben, an dem Amazon arbeite. Am Montag bestätigte der E-Commerce-Riese entsprechende Pläne gegenüber C-Net . Der erste der neuen Lebensmittelläden soll den Informationen nach 2020 im kalifornischen Woodland Hills, in der Nähe von Los Angeles, eröffnet werden. Weitere Standorte sollen in Chicago und Philadelphia geplant sein.Bei den neuen Amazon-Märkten soll es sich weder um Bio-Märkte wie jene der Tochter Whole Foods handeln noch um kassenfreie Supermärkte à la Amazon Go. Amazon hatte die Kette Whole Foods im Jahr 2017 für 13,2 Milliarden US-Dollar gekauft. Außerdem bietet Amazon Lebensmittel über seinen Amazon-Fresh-Dienst, die Hauptplattform und Prime Now an.Wie genau Amazon die geplanten Supermärkte positionieren will, ist bisher unklar. Der Konzern hat sich bisher weder zur Preisgestaltung noch zum Angebot geäußert. Nicht einmal der konkrete Name ist bekannt. Aus einer Stellenbeschreibung für den Markt in Woodland Hills geht nur hervor, dass Amazon ihn als sein „erstes Lebensmittelgeschäft“ bezeichnet. Daraus könnte man schließen, dass die Märkte unter dem Namen Amazon firmieren werden.Ein eigener Supermarkt wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zum großen Player auf dem 800 Milliarden Dollar schweren Markt für Lebensmittel. Trotz der Übernahme von Whole Foods und des eigenen Angebots spielt Amazon dort noch keine große Rolle. Stattdessen ist Rivale Walmart führend auf dem Markt. Darüber hinaus, so Beobachter, könnte Amazon mit einem weiteren lokalen Geschäft die Kundenbindung weiter stärken – und seinen Umsatz weiter ausbauen.Dieser Beitrag erschien zuerst bei t3n