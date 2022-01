Vom Hamburger Onlinehändler About You nach Essen wechselt Alexander Bellin. Der 33-Jährige soll sich bei Deichmann ab Anfang Februar als geschäftsführender Direktor um das Digitalgeschäft und das Marketing kümmern. Auch das Plattform-Geschäft wird in seine Verantwortung gelegt. Dabei berichtet er direkt an Heinrich Deichmann, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren. Unterstützt wird Bellin von CMO Zantis, die bei den Themen Markenführung und Kreation allerdings ebenfalls direkt an Verwaltungsratschef Deichmann berichtet.





Die Bereiche Digital- und Online-Business sowie Marketing waren bislang getrennt, sollen aber nun zusammengeführt werden - mit dem Ziel, das Online- und Omnichannel-Business auszubauen, die Abläufe effizienter zu gestalten und "die Einzigartigkeit der Marke Deichmann" weiter zu stärken, heißt es. Zudem erhofft sich das Unternehmen von dem Umbau Impulse für die Modernisierung des Filialgeschäfts und für das internationale Wachstum.



Als Folge der Neuordnung wird Sebastian Hasebrink, der in der Geschäftsleitung bisher den Digitalbereich verantwortete, das Unternehmen nach einer zweimonatigen Übergangsphase Ende März 2022 verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

