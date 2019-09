© Statista/EHI

Die Top 10 Onlineshops in Deutschland 2018

Die Generalisten vereinen fast die Hälfte des Gesamtumsatzes auf sich

Demnach kam Platzhirsch Amazon 2018 auf einen Umsatz in Höhe von 9,3 Milliarden Euro - fast dreimal so viel wie der deutschen Branchenriese Otto, der im vergangenen Jahr 3,2 Milliarden Euro Umsatz erzielte. Auf Platz 3 landet der Modehändler Zalando mit einem Umsatz in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Insgesamt teilen die Top 3 über 40 Prozent des Onlinehandels (41,4 Prozent) unter sich auf. Ebay ist in dem Ranking nicht berücksichtigt.Nach Branchen vereinen die Generalisten wie Amazon und Otto fast die Hälfte des gesamten E-Commerce-Umsatzes auf sich (47,8 Prozent), dahinter folgen Elektronikhändler wie Saturn, Media Markt, Notebooksbilliger.de und Cyberport, die für 16,7 Prozent des deutschen Onlinehandels stehen. Modehändler wie Zalando, Bonprix und AboutYou sorgen für 15,8 Prozent der Onlineerlöse.In vielen anderen Branchen gibt es dagegen einen Platzhirsch, der für einen Großteil des Umsatzes sorgt: Für das Marktsegment Erotik ist dies Eis.de (130,9 Mio. Euro), bei Optikern dominiert Misterspex.de (74,4 Mio. Euro), bei Lebensmitteln & Getränken Rewe.de (133,4 Mio. Euro) und bei Tierbedarf Zooplus.de (253,8 Mio. Euro).Das größte Wachstum erzielten Shops aus den Bereichen Mode und Drogerie & Gesundheit: So verzeichneten die Modehändler Asos, der chinesische Shop Shein.com und AboutYou überdurchschnittliche Wachstumsraten. Im Bereich Drogerie waren dm, Flaconi und Douglas die großen Gewinner. dh