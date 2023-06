Butter hat für Brose den „Brose Boost“, den Motor für E-Bikes in Szene gesetzt.

Vor wenigen Monaten hat Butter den Hersteller von E-Bike-Antriebsystemen Brose als Kunden gewonnen. Jetzt veröffentlichen Agentur und Kunde das erste Ergebnis der Zusammenarbeit. Anlässlich der derzeit in Frankfurt stattfindenden Fahrradmesse Eurobike gestaltete Butter den dortigen Messestand und warb im Vorfeld um Besucher.

Der Auftritt auf der Eurobike und die Motive sind Teil des neuen Markenauftritts von Brose. Der Hersteller von E-Bike Antriebsystemen präsentiert sich auf dem Messegelände unter dem Motto "Brose like never before", der Stand wurde ganz im Sinne dieses Mottos gestaltet. Vor Beginn der Eurobike hatte Brose bereits in Print, Online, mit Bewegtbild und über Digital Out of Home auf sich aufmerksam gemacht.

Im Anschluss an die Messe, die am heutigen Freitag endet, gilt das Motto "Brose like never before" natürlich weiterhin. Reinhard Henke, Geschäftsführer Kreation: "Für uns war schon im Pitch klar: Wir müssen Brose zum Leuchten bringen. Die Marke steht für so viel Qualität und Leidenschaft, und das in einem emotionalen Umfeld wie dem des E-Bikens. Es galt, diese Attribute neu aufladen und selbstbewusst nach vorne zu stellen. Schließlich wird ein E-Bike nur durch die Brose Antriebssysteme zum Yippiie-Bike."