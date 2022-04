Die vom bekennenden Legastheniker Richard Branson ins Leben gerufene Initiative setzt sich unter anderem dafür ein, dass "legasthenes Denken" zukünftig als wertvolle Fähigkeit am Arbeitsplatz anerkannt wird. LinkedIn unterstützt die Initiative mit einer neuen Option: Das Karrierenetzwerk erweitert seine Liste an Fähigkeiten um "Legasthenes Denken". In einer begleitenden Kampagne reflektieren prominente Persönlichkeiten wie Orlando Bloom und Keira Knightley über die Bedeutung der Legasthenie in ihrem Berufsleben.





Im Rahmen der Kampagne ruft Richard Branson betroffene LinkedIn-Nutzer und -Nutzerinnen dazu auf, die neue Fähigkeit ihrem Profil hinzuzufügen und unter dem Hashtag #DyslexicThinking die positiven Begleiterscheinungen von Legasthenie im Berufsleben herauszustellen. Nicole Leverich, globale Vice President Communications bei LinkedIn, ist selbst Legasthenikerin. "Ich bin stolz darauf, Legasthenikerin zu sein und im Rahmen von#DylsexicThinking Teil einer Bewegung zu werden, die neu definiert, was das bedeutet. Indem wir ‘Legasthenes Denken’ als Fähigkeit auf LinkedIn hinzufügen, können wir dazu beitragen, die besonderen Fähigkeiten anzuerkennen, die Menschen mit Legasthenie in ihre Arbeit einbringen", so Lerverich.



Auch das digitale Wörterbuch Dictionary.com liefert durch die offizielle Aufnahme des Begriffs "legasthenes Denken" Unterstützung für die Initiative. In der zugehörigen Begriffsdefinition werden die mit der Legasthenie verbundenen Stärken in den Bereichen Kreativität, Problemlösung und Kommunikation hervorgehoben.