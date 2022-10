© Techniker Krankenkasse Die Techniker Krankenkasse wirbt mit Zuverlässigkeit und Empathie

Die Techniker Krankenkasse geht aus dem Krankenkassenvergleich von Focus Money zum 16. Mal in Folge als Siegerin hervor. Gemeinsam mit der Kreativagentur Heimat Berlin schiebt die TK nun eine neue Bewegtbildkampagne an, die Konstanz und Empathie in den Vordergrund stellt.