© Audi Durch meine Brille - Audi startet digitale Live Beratung

Audi investiert in der Corona-Krise in den Aufbau digitaler Erlebniswelten. Jüngstes Beispiel ist der Start einer Live-Beratung hierzulande in der Audi City in Berlin sowie in über 40 Partnerbetrieben. Servicemitarbeiter stellen Kunden via Datenbrille das gewünschte Modell in allen Einzelheiten vor.