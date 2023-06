Sie trinkt schon Wasser mit Duft von Air up - er wählt noch normale Softdrinks.

Ein duftbasiertes Trinksystem, das Wasser nur durch Duft aromatisiert, ist ein ziemlich erklärungswürdiges Produkt. In einer groß angelegten Kampagne setzt das Münchner Unternehmen Air up darum genau auf das mögliche Missverständnis, dass dieses Produkt beim ersten Anblick hervorrufen kann. Die Botschaft: "Das ist keine Wasserflasche".

Air up - Das ist keine Wasserflasche

Air up Ein Duftring "aromatisiert" das Wasser, das eigentlich nur riecht, aber dadurch auch Geschmack bekommt.

Mit einer Kampagne will Air up dieses etwas komplizierte System weiter bekannt machen. Seit 2019 am Markt ist es bislang zwar schon in elf Ländern aktiv, die Botschaft soll aber noch mehr Menschen erreichen. Inhaltlich setzt das Unternehmen dabei bewusst auf das Spiel mit Gegensätzen: Normale Gegenstände - ein Tennisschläger, ein Ball, ein Netz - werden auch als solche bezeichnet. Kommt aber die Air-up-Flasche ins Bild, steht fest: "Das ist keine Wasserflasche.""Viele Dinge sind einfach nur Dinge. Ein Stuhl ist ein Stuhl. Aber es gibt Dinge im Leben, die nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen", erklärt Nima Akbari, Creative Director von Air up. Im Produkt liege eine "versteckte Genialität", die in der Kreativkampagne deutlich werden soll. Das ganze Jahr über werden die in sechs Sprachen produzierten Clips die Funktionalität des duftbasierten Trinksystems an Zuschauer:innen in den elf Märkten herangetragen werden.Wobei die Videos, die auf der Website von Air up, auf Youtube, TikTok und Instagram ausgespielt werden, sich eher an Kenner wenden: In den dargestellten Alltagssituationen auf dem Tennisplatz, im Büro oder Restaurant nutzen die Protagonistinnen schon einen Air up und sind damit vertraut. Damit noch mehr Kundinnen und Kunden verstehen, wie das System funktioniert, gehört auch ein Erklärvideo auf der Homepage zur Kampagne. Unterstützt wurde die inhouse entstandene Produktion von der Agentur Très Bien.