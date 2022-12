Dass die Brutto-Werbeinvestitionen in Deutschland seit Mitte des Jahres einbrechen, kann man. Jetzt gibt es auch erste Zahlen zur Netto-Jahresbilanz - und die sind alles andere als prickelnd. Glaubt man Dentsu, dann werden die Werbeinvestitionen von Unternehmen in Deutschland in diesem Jahr netto um 3,3 Prozent zurückgehen. Bemerkenswert: In keinem anderen Markt geht es so steil bergab. Und für nächstes Jahr sind die Aussichten auch nicht gerade rosig.