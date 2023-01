DS Automobiles kommt in Fahrt. 2022 hatte die Marke mit 3955 Neuzulassungen und einem Plus von 91 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen.

Wegweisende Raffinesse

In diesen Tagen setzt die Marke aus dem Stellantis-Konzern gleich zwei Ausrufezeichen. Mit Niccolò Biagioli übernimmt ein neuer Deutschlandchef das Ruder . Den Marktstart des DS 7 nutzt die Marke jetzt für werbliche Kommunikation. Der Bestseller der Marke soll mit seiner optischen und technischen Überarbeitung die Kunst des Reisens neu definieren. „Mit seinem charismatischen Design in Verbindung mit zukunftsweisenden Technologien und höchstem Komfort im Alltag hat der neue DS 7 beste Chancen, an die Erfolge seines Vorgängers anzuknüpfen“, erklärt, Marketing Direktor DS Automobiles Deutschland.Deshalb lässt die Kreation das Modell wie ein Pinsel über die leeren Seiten eines Reisetagebuchs gleiten. In dem Film mit dem Titel "Wegweisende Raffinesse"“ lässt das Auto Bilder entstehen - bis der DS 7 vor der Pyramide des Louvre hält. Der Spot soll vor allem luxusorientierte Abenteurer erreichen, „die auf der Suche nach dem Besonderen sind, die Welt bereisen und jeden Moment ihrer Reise in vollen Zügen genießen wollen“, wie es aus dem Konzern heißt.Ein weiteres Element des Films ist der Soundtrack. Dieser greift den „Marche des Rois“ auf, ein Lied aus der Provence, das die Reise der Heiligen Drei Könige beschreibt. Das von Joseph-François Domergue geschriebene und von Jean-Baptiste Lully im 18. Jahrhundert vertonte Thema wurde dann von Georges Bizet für „L'Arlésienne“ („Das Mädchen aus Arles“) adaptiert. Die gleichen Noten wurden nun neu orchestriert, um die Reise des neuen DS 7 zu begleiten.