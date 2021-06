"Drop Your Lockdown Look"

© Klarna Die faulen Tage auf der Couch sind vorbei: US-Musiker Asap Rocky wirbt mit Klarna für das Erwachen des Modesinns

Jogginghose statt Business-Outfit - das war und ist für so manchen Arbeitnehmer eine der Annehmlichkeiten in Zeiten des Homeoffice. Überhaupt machte sich während der Lockdown-Phasen bei vielen Menschen die Erkenntnis breit, dass man längst nicht alles benötigt, was der eigene Kleiderschrank so hergibt und ohnehin am liebsten die gleichen drei Outfits im Wechsel trägt. Dennoch - mit den neuen Freiheiten und dem Sommerbeginn steigt auch die Lust auf Shopping und modische Abwechslung. Das nutzt Klarna für eine stylische Kampagne mit Rapper ASAP Rocky.