Michelle Mynhardt, Head of Communication & Marketing DM

In den Kundenrankings der beliebtesten deutschen Marke n spielt DM regelmäßig ganz oben mit. Jetzt könnte die Karlsruher Drogeriekette auch unter den Werbungtreibenden deutlich wichtiger werden. Denn im September hat das Unternehmen seine Marketingspitze mit der Ex-Lego-Managerin Michelle Mynhardt verstärkt. Zur Premiere durfte sie gleich die erste DM-Weihnachtskampagne in der Geschichte des Unternehmens präsentieren. Aber das ist nur der erste Schritt in einer größeren Veränderung im DM-Marketing.