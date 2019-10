Die Karlsruher Drogeriekette gehört zweifellos zu den Profiteuren des Influencer-Phänomens. Als erster Partner der Duschschaummarke Bilou bewies DM, dass sich mit Youtube-Bloggern durchaus erfolgreiche Kosmetik-Marken aufbauen lassen. Mittlerweile entwickelt DM wie im Fall von Langhaarmädchen seine eigene Marken rund um digitale Beauty-Experten. Und als Hauptsponsor der Beauty-Messe Glow hat sich der Händler eine der zentralen Plattformen der Influencer-Szene exklusiv gesichert.



Vor diesem Hintergrund schien die Zusammenarbeit mit Dagi Bee wie ein sicheres Geschäft. Dagi Bee – mit bürgerlichem Namen Dagmar Nicole Kazakov – gehört mit 4 Millionen Abonnenten auf Youtube und 5,9 Millionen Abonnenten auf Instagram zur Top-Liga der deutschen Influencer-Szene. Im Oktober dieses Jahres erfolgte das Aus für die Vermarktung innerhalb des DM-Sortiments, wie die "Lebensmittelzeitung“ meldete. Beetique wird nur noch über den Onlineshop Beetique.com vermarktet.Auf der DM-Jahresbilanzkonferenz wollte Produktmanagerin Erbe die Schuld für den ausbleibenden Erfolg der Marke jedoch nicht der Influencerin geben. Es sei allerdings eine Veränderung im Gesamtmarkt zu beobachten: „Die Konsolidierung in der Influencer-Szene nimmt zu. Und manche Influencer merken gerade, dass sie nicht für alles glaubwürdig stehen können.“ Damit stelle sich bei Produktkooperationen zusehends die Frage, ob ein Influencer authentisch für ein Produkt stehe oder nicht.Den Glauben an das Influencer Marketing hat das Aus von Beetique beim DM aber offensichtlich nicht ernsthaft erschüttert. Erbe: „Wir machen sehr viel in diesem Bereich. Und im Handel gehört es nun einmal dazu, dass manche Produkte funktionieren und andere eben nicht.“ Doch es spricht viel dafür, dass sich das Kooperationsmodell mit Influencern in Zukunft verändern wird. Denn gerade prominentere Partner erwarten bei den konkreten Produkten größere Mitspracherechte, was wiederum das Risiko des Händlers erhöht, ein Produkt vermarkten zu müssen, dass nicht optimal in sein Sortiment passt.Darüber hinaus erhöhen die Aktionen mit Influencern auch die Komplexität im Marketing. Eine relevante Käuferaktivierung gelingt den Beauty-Influencern meist nur in den jüngeren Zielgruppen. Die hier generierten Earned-Media-Effekte sind aus Sicht des Unternehmensmarketing zwar höchst willkommen, verändern aber auch die Wahrnehmung der Marke in der Öffentlichkeit, da ein Händler wie DM ansonsten auf Werbung verzichtet. Das führt dann letztlich zu einem Problem in älteren Zielgruppen, die sich in dem neuen Markenimage nur bedingt wiedererkennen, aber den Großteil des Unternehmens-Umsatzes liefern. DM hat daraus die Konsequenzen gezogen und ist vor wenigen Wochen wieder in die TV-Werbung eingestiegen . cam