Diese 2 Youtuber hat die Telekom in ferngesteuerten Autos gegeneinander antreten lassen.

Für viele Verbrauchende bedeutet der Ausbau der 5G-Technik ein deutlich schnelleres mobiles Netz. Um nun vor allem die GenZ von den Vorteilen von 5G zu überzeugen, hat die Telekom eine Social-Media-Kamapagne herausgebracht, die mit gleich zwei bekannten Youtubern aufwartet.

Konkret will die Deutsche Telekom, die den Ausbau des 5G-Netzes hierzulande maßgeblich vorantreibt, mit der Social-Media-Kampagne aufzeigen, was mit dem Netz alles möglich ist. Dafür hat sich das Telekommunikationsunternehmen mit Felix von der Laden und Lisa Yasmin zwei echte Autofans und Youtuber ins Bot geholt, die im Renduell gegeneinander angetreten sind. Das Besondere an der Aktion: Die Autos wurden jeweils von einem der Influencer über 5G ferngesteuert, während der andere im Wageninneren als Beifahrer mitfuhr.Das Duell, bei dem die beiden Youtuber Hindernisse umfahren und scharfe Kurven meistern mussten, hat schließlich von der Laden mit einer Parcours-Zeit von 2:36 Minuten für sich entschieden. "5G ist schon jetzt ein unverzichtbarer Teil in meinem Alltag und ich wusste schon, dass damit so einiges möglich ist. Doch dass man bereits aus der Ferne ein Auto fahren kann, das hätte ich wirklich nicht gedacht", sagt der Influencer, der auf Youtube mehr als 3,2 Millionen Follower hat.