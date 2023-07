Porsche

Die neue Employer Branding-Kampagne von Porsche nutzt einen Collagen-Stil. Sie zeigt Mitarbeitende, ihren Traumjob und verrät kleine private Deatils

Porsche will neue Fachkräfte für sich gewinnen. Der Sportwagenbauer startet deshalb in diesen Tagen eine neue Employer Branding Kampagne. Warum der Auftritt auffallen wird, für den Scholz & Friends verantwortlich zeichnet.

Sie gibt den Blick frei auf die Seele einer Person. Auf das, was den Menschen antreibt. Motiviert. Fasziniert. Und ihr oder ihm ermöglicht, Träume und Visionen real werden zu lassen. Die eine Brücke schlägt zum eigenen Markenleitbild "Driven by Dreams". Und die das Ziel und den Inhalt von Beginn an in sich trägt, kurz: Traumjob Porsche. So heißt die neue Employer Branding-Kampagne, die der Stuttgarter Sportwagenhersteller gerade anlaufen lässt, und die von Mitarbeitenden getragen und gelebt wird.





Es ist kein lauter Auftritt, den die VW-Edeltochter da hinlegt. Keiner, der hochtourig aufdreht. Die Kampagne schleicht eher leise um die Ecke, hallt dafür aber umso stärker nach. Sie lässt Menschen ihre Geschichten erzählen, warum sie bei und für Porsche arbeiten. Anja ist eine davon. Sie verantwortet bei Porsche Elektrik und Elektronik-Architektur. Sie erzählt in einem Film, dass sie schon als Kind Porsche fotografiert hat und nun in ihrem Traumjob arbeitet. Und da habe sie unter anderem die Chance, "mit dem Team die digitale Zukunft, die Software-Zukunft von Porsche mitzugestalten", sagt sie.



Die Managerin ist eine von zehn Protagonisten, die in den kommenden Wochen in verschiedenen Medien über ihre Arbeit erzählen werden. Die Porsche-Mitarbeitenden stammen alle aus verschiedenen Abteilungen, Fachrichtungen und Führungsebenen. Sie sind unterschiedlich alt und mit unterschiedlichen Ausbildungen. Was sie eint: Es sind alles Typen, die für ihre Arbeit brennen. Authentisch. Klar zuzuordnen und – das ist ganz wichtig – immer mit einem Einblick auf die private Person. Uns war es ganz wichtig, das Thema Purpose in den Vordergrund zu stellen Daniela Fiedler, Porsche

Gemeinsam haben die beiden mit ihrem Team und Agenturpartner Scholz & Friends die Kampagne entwickelt. Anpassen und Nachjustieren gehörte schon immer zu den Aufgaben der beiden Manager, obwohl der Konzern regelmäßig in Arbeitgeber-Rankings zu den besten zählt. Seit Ende des vergangenen Jahres haben sie hier nochmals eine Schippe draufgelegt.

Porsche Für die Kampagne hat Scholz & Friends verschiedene Mitarbeitenden abgelichtet

Das bisherige Employer-Branding, noch in schwarz-weiß gehalten, seit 2018 live und schon mit den Menschen im Fokus, hat seine Zwecke erfüllt. Zumal sich die Rahmenbedingungen für das Umwerben von Mitarbeitern in den vergangenen Jahren verändert hat, zuletzt auch durch die Pandemie. Der allgemeine Fachkräftemangel, das Hochfahren der Elektromobilität, die Transformation der Geschäftsmodelle, die Anforderungen der jungen Generation an einen Arbeitgeber, neben einem guten Gehalt auch eine sinnstiftende Arbeit zu ermöglichen, sind da nur ein Teil davon. Wir stehen in einem Wettbewerb um die besten Talente und Fachkräfte. Wir brauchen sie, um Porsche fit für die Mobilität der Zukunft zu machen Sebastian Saxer, Porsche



Der Grund ist einfach: Um seine Strategie 2030 umsetzen zu können, benötigt das Unternehmen Experten, die Porsche bislang nicht auf ihrer Liste als potenzieller Arbeitgeber haben. "Diese Spezialisten wissen oft gar nicht, was wir alles machen, welche spannenden Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten wir bieten. Sie wollen wir aktiv ansprechen", so die Managerin.



