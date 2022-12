© Coca-Cola

Für viele Menschen ist die Coca-Cola-Weihnachtswerbung eines der großen Highlights der Vorweihnachtszeit. Man denke nur an die legendären Weihnachtsrucks, die auch dieses Jahr wieder durch das Land rollen und dabei Kinderaugen zum Leuchten bringen. Wer bisher gedacht hat, dass die Marke in diesem Jahr lediglich einen Neuaufguss ihres Weihnachtsspots aus dem vergangenen Jahr aus dem Ärmel schüttelt, der irrt. Rund zwei Wochen vor Heiligabend hat die Lovebrand in Kooperation mit Amazon Prime und preisgekrönten Regisseuren gleich drei emotionale Kurzfilme herausgebracht. Einziges Manko: Nicht-Prime-Kunden können sich lediglich am 30-Sekunden-Trailer erfreuen.