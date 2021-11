So will Penny Jugendliche für Corona-Entbehrungen entschädigen

© Serviceplan Penny will Jugendlichen helfen, die beste Zeit ihres Lebens nachzuholen

Es ist eines der wenig diskutierten Dramen: In der ersten Hochphase der Corona-Pandemie mussten Jugendliche auf viele für eine normale Entwicklung wichtige Erlebnisse verzichten. In seiner von Serviceplan Campaign entwickelten Weihnachtskampagne will der Discounter Penny den Jugendlichen nun zumindest einige der Erlebnisse ermöglichen, die sie wegen Corona verpasst haben. Kern der Kampagne ist ein Gewinnspiel, in dem die Rewe-Tochter 5000 Jugend-relevante Erlebnisse verlost – darunter auch sechs Lehrstellen beim Lebensmittelhändler.