Scholz & Friends entwickelt Kampagne gegen Alkohol am Lenker

Don't Drink and Drive

© Scholz & Friends Kreativagentur Scholz & Friends wirbt für mehr Verkehrssicherheit

Seit 1993 gibt es die Kampagne Don't Drink and Drive, die vor allem junge Verkehrsteilnehmer:innen aufklären soll. Die Kreativagentur Scholz & Friends setzt in Kooperation mit den Spitzenverbänden der Alkoholwirtschaft nun eine Kampagne gegen Alkohol am Lenker um.