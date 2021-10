© Mercedes-Benz Mercedes-Benz will mit Dolby Atmos in den Fahrzeugen ein außerordentliches Klangerlebnis ermöglichen

Mercedes-Benz verwandelt den Innenraum in seinen Fahrzeugen in einen Konzertsaal. Der Stuttgarter Luxusautobauer wird ab Sommer 2022 das Sound-Format Dolby Atmos in einer Reihe seiner Top-Modelle anbieten, um den Passagieren im Auto das ultimative Hörerlebnis zu ermöglichen. Gestern hatte die Stern-Marke zu einer ersten Hörprobe in das Studio Odeonsplatz in München eingeladen.