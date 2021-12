© Aldi Süd Bei Aldi Süd ist ein riesiger Einkaufswagen versteckt

Es gibt keine langweiligere Pflichtdisziplin in der Werbung als die Preiskommunikation – eigentlich. Dass das nicht so sein muss, zeigt die Dojo-Kampagne "Mehr für dein Geld" von Aldi Süd, die die Tiefpreise des Discounters zur Popkultur stilisiert. Die digitale Kampagne ist schrill, surreal und weckt Erinnerungen an Edekas "Supergeil"-Klassiker. Aber sie ist auch eine effektive Preispromotion, die vor allem jüngere Konsumenten in die Märkte des Discounters treiben dürfte. Und die Botschaft kommt an: Allein auf Youtube ist der Clip an nur einem Wochenende mehr als drei Millionen mal gesehen worden.