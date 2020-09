„Viele Unternehmen, die früher nur ,digital second' waren, wurden durch die Krise plötzlich ,digital only'. Und viele von ihnen werden als ,digital first' aus der Pandemie herauskommen.“ Adam Blitzer Teilen

Schon im Vorfeld der Dmexco hatte die jährliche Werbeumfrage der Messe den digitalen Werbekanälen ein überproportionales Wachstum durch die Krise attestiert. Doch der EVP & Geschäftsführer Digital bei Salesforce macht klar, dass der Digitalisierungsimpuls von der Transformation der Geschäftsmodelle ausgeht. Blitzer: "Viele Unternehmen, die früher nur ,digital second' waren, wurden durch die Krise plötzlich ,digital only'. Und viele von ihnen werden als ,digital first' aus der Pandemie herauskommen." Die digitale Transformation habe rasant an Tempo aufgenommen: „Was normalerweise Jahre benötigte, passiert derzeit in wenigen Monaten.“Für Salesforce, das Unternehmen letztlich die digitale Infrastruktur zur Interaktion mit Kunden liefert, sind das gute Nachrichten. Der Traffic der Commerce Cloud von Salesforce habe sich in den vergangenen Monaten verdoppelt und liege auf Feiertags-Niveau, berichtet Blitzer. Und Blitzer glaubt auch, dass diese Veränderungen dauerhaft bleiben werden.Das bestätigt auch der auf das Event eingeladene Salesforce-Kunde Zack Kramer, seines Zeichens VP & GM Consumer beim Lautsprecher-Hersteller Sonos. Die Kunden seien mittlerweile sogar bei einem so anspruchsvollen Produkt wie digitalen Sound-Anlagen bereit, die Customer Journey komplett ins Internet zu verlegen: „Sie sind heute deutlich offener dafür, dieses Produkt online zu bestellen, ohne es vorher im Geschäft gesehen und mit jemand gesprochen zu haben. Und einige dieser neuen Verhaltensweisen im Konsum dürften wohl permanent sein.“Auf diese Veränderung will Salesforce nun mit einer neuen Vermarktungsstrategie reagieren, die seinen Kunden ein noch höheres Tempo bei der Digitalisierung der Geschäftsmodelle ermöglichen soll. Das neue Salesforce Digital 360 soll die gesamte Leistungsfähigkeit der Salesforce Customer 360-Plattform für Marketing, Handel und digitale Unternehmensführung vereinen und neue Features wie die Kundendatenplattform Customer 360 Audiences und Commerce Cloud Payments bieten. Die Zielgruppe des Pakets hat Blitzer klar definiert: „Digital 360 ist für uns eine holistische Lösung, mit der wir die CDO, CMOs und Vertriebsverantwortlichen ansprechen wollen.“Die Kundendatenplattform Customer 360 Audiences soll das Erfassen, Vereinheitlichen, Segmentieren und Aktivieren aller Kundendaten ermöglichen. Denn über eine gebündelte Quelle für Kundeninformation seien die Daten besser für personalisierte Kundenerlebnisse in Marketing, Handel, Service und Vertrieb nutzbar, sagt Bobby Jania, Vice President Product Marketing. Für den Salesforce-Manager ist das Angebot keine klassische CRM-Lösung mehr ,sondern die erste Customer Data Platform: „Und wir glauben, dass CDP der nächste Evolutionsschritt für CRM ist.“Für mindestens ebenso wichtig hält Salesforce-Chef Blitzer allerdings auch die Einführung der Bezahloption als Teil der Salesforce-Lösungen: „Payment ist heute zum Kernelement des Kundenerlebnis geworden.“ In Partnerschaft mit Stripe umfasst die Salesforce Commerce Cloud künftig auch Commerce Cloud Payments. Commerce-Websites können so mit einer sofort einsatzbereiten Zahlungslösung ausgestattet werden, was den Markteintritt für Online-Händler beschleunigen und die Konversionsraten dank vereinfachter Zahlungsmethoden erhöhen sollen.Damit neuen Kunden der Einstieg in die Salesforce-Servicewelt so leicht wie möglich fällt, hat das Unternehmen zudem noch ein ganzes Spektrum an Partnern für die Beratung und Implementierung an Bord geholt. Über die neue Digital 360 Collection Page auf Salesforce AppExchange können Unternehmen Dienstleister wie Accenture Interactive, Deloitte Digital, Dentsu, Publicis Sapient und WPP kontaktieren.Dazu kommt noch eine strategische Partnerschaft mit Google, um neue Tools für Produktivität, Marketing, Handel und Cloud-Plattformen zu entwickeln. Die Integration von Google Analytics 360 in die Salesforce Marketing Cloud ermöglicht es beispielsweise, Reportings zu vereinheitlichen und die Performance von Kampagnen über E-Mail, Mobilgeräte und das Web zu optimieren.Das neue Paket ist allerdings noch nicht direkt zur Dmexco verfügbar. Customer 360 Audiences wird ab Oktober 2020 allgemein verfügbar sein. Commerce Cloud Payments soll laut Unternehmen „im Laufe des Jahres“ einsatzbereit sein. cam