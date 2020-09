Louise Richardson, Director of Marketing Pinterest

Sie erwähnte Facebook nicht ein einziges Mal. Doch bei dem Vortrag, den Pinterests Marketingchefin Louise Richardson auf der Dmexco @home hielt, stand der Hauptangeklagte auch ohne Namensnennung ziemlich schnell fest. Ihr Motto „It pays to be positive“ klang streckenweise wie ein exakter Gegenentwurf zur Reichweitenpolitik in Mark Zuckerbergs Medienimperium. Vor allem ein Satz wird wohl dauerhaft in Erinnerung bleiben.