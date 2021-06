So steht die Digitalbranche zu Nachhaltigkeit, New Work und Diversität

© Koelnmesse Die Dmexco-Macher führen regelmäßig Stimmungsbilder in ihrer Community durch

Nachhaltigkeit, New Work und Diversity gehören definitiv zu den derzeit am heißesten diskutierten Themen der Marketing-Community. Die Dmexco, deren Motto für dieses Jahr "Setting New Priorities" lautet, wollte es genauer wissen: Wie wichtig ist das Themen-Trio wirklich für die Werbebranche?