© Dmexco Laut Dominik Matyka, Chief Advisor Dmexco, wird das Thema Nachhaltigkeit in der Werbung dieses Jahr eine zentrale Rolle bei der Messe spielen

Steigende Kosten für die Energieversorgung mit Strom und Gas stehen in diesem Winter weit oben auf der Sorgenliste der Verbraucherinnen und Verbraucher. Gleichzeitig gewinnt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung und betrifft auch die Marketingbranche in vielen Bereichen. Dennoch scheint es mit der Bereitschaft zu entsprechenden Maßnahmen für mehr Ressourcen-Einsparungen in Unternehmen nicht weit her zu sein. Das ergab die jüngste Dmexco-Umfrage unter Marketingverantwortlichen.