Über die Umfrage Die Umfrage zum Thema Haltung wurde im Juni 2020 online innerhalb der Dmexco-Community durchgeführt. Insgesamt haben 399 Personen aus der Digitalbranche auf die Fragen geantwortet. 45 Prozent der TeilnehmerInnen waren weiblich, 55 Prozent männlich.

„Die Digitalbranche muss Haltung zeigen. Es reicht nicht mehr, einfach nur ein Produkt herzustellen und zu vermarkten. " Milko Malev, Director Communications and Media Dmexco