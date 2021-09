„Trotz Videomeeting-Müdigkeit und der Einschränkungen durch Corona haben wir auch in diesem Jahr bewiesen, dass wir für die Branche ein zuverlässiger Partner in schwierigen Zeiten sind.“ Dominik Matyka, Chief Advosor Dmexco Teilen

Die zweite Auflage der Dmexco @home hat es wieder geschafft, die relevanten Player unserer Branche auf einer Plattform zu versammeln und die branchenrelevanten Themen zu diskutieren", sagt COO. "Sie war ein Stelldichein der globalen Digital-Marketing-Szene – von Adobe, Facebook, IBM und Google bis Oracle, Salesforce, TikTok, Twitch und Zoom. Und unsere neue digitale Plattform hat überzeugt."

Die Dmexco 2022 soll am 21. und 22. September stattfinden - dann hoffentlich ohne das coronabedingte @home im Namen. Dennoch planen die Messemacher mit einem hybriden Event. "Wir freuen uns schon auf die hybride Version der Dmexco 2022 und auf die Möglichkeit, alle Partner und Teilnehmende wieder persönlich in Köln begrüßen zu dürfen", so Frese. ire