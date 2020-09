In den vergangenen Jahren hatten wir als Einstieg in unsere Interviews für das Dmexco-Magazin stets eine humorige Frage gewählt. Wir duzen uns. In diesem Jahr ist Dir aber wohl eher nicht zu Scherzen zumute? Doch. Warum nicht? Natürlich arbeiten wir alle derzeit unheimlich ernsthaft und extrem fokussiert. Schließlich haben wir sehr ambitionierte Ziele. Aber gerade in so stressigen Zeiten hilft auch hin und wieder ein gesunder Humor. Mir persönlich macht es tatsächlich richtig viel Spaß, jetzt noch mehr Start-up-Feeling und technische Agilität in das Projekt hineinzutragen. Und auch wenn uns vielleicht nicht alles gelingen wird, bringt doch der gesamte Prozess durchaus auch jede Menge unterhaltsame Elemente mit sich.



Ambitionierte Ziele ist stark untertrieben. Erst am 6. Juli habt Ihr entschieden, die Dmexco 2020 wegen Corona unter dem Label Dmexco @home rein digital stattfinden zu lassen. Im Interview mit HORIZONT hast Du damals gesagt: "Es ist ein Heidenritt. Wir bauen in drei Monaten eine Plattform, die nach meiner Erfahrung eher neun bis zwölf Monate braucht." Am 14. September, also in vier Tagen, soll die Plattform für Nutzer live geschaltet werden. Wie macht Ihr das? Mit jeder Menge Begeisterung, Einsatz und Know-how. Wir haben ein Team von allein 20 Entwicklern, die permanent an der Plattform arbeiten. Die Plattform wird richtig fett. Ich sage immer: Wir verheiraten hier Netflix, Zoom und Linkedin.



2019 warst Du schon glücklich, bei der Dmexco erstmals Confluence eingeführt zu haben. Es ist kein Geheimnis, dass bei der Koelnmesse in Sachen Technologie und Digitalisierung noch Luft nach oben ist. Schläfst Du noch ruhig? In den vergangenen Wochen und Monaten war mein Dmexco-Engagement ein 24/7-Job.