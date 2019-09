Ich mag zwar Print, dennoch wäre ich schon allein aus ökologischen Gründen sehr dagegen, dass ein Magazin über mich auf den Markt käme.





Meine tiefe Überzeugung ist: Einerseits brauchen große Events ein Aushängeschild. Oft sind das auch die Gründer, was den Personenkult dann durchaus rechtfertigt. Bei der Dmexco aber ist das ja nicht der Fall. Andererseits finde ich es ein Stück weit gefährlich und nicht zielführend, ein Event rund um eine Person zu positionieren. Für mich als Chief Advisor der Dmexco geht es nicht darum, mit meiner eigenen Person vorne zu stehen, sondern eine Plattform zu schaffen, auf der die Aussteller und Besucher genügend Raum haben, sich zu entfalten.







Wir hatten für den Neustart 2018 extrem wenig Zeit, in diesem Jahr haben wir mehr Zeit. Von daher bin ich relativ entspannt. Dennoch wächst natürlich allein schon der inhaltliche Druck auf uns immer weiter. Vor allem aber steigert der Erfolg die Lust, sich weiterzuentwickeln, noch schneller zu werden und sich noch stärker an den Markt und seine Bedürfnisse anzupassen.





„Wir wollen bei den Besucherzahlen nicht auf Teufel komm raus wachsen.“ Dominik Matyka Teilen Das nervt überhaupt nicht. Die ständigen Vergleiche zwischen Dmexco und OMR, Philipp Westermeyer und mir, sind überflüssig, da gibt es keine böse Rivalität. Wir mögen und wir schätzen uns. Zudem sind beide Veranstaltungen komplett anders aufgestellt, haben andere Historien und gehen andere Wege. Wir wollen uns mit Philipp gar nicht ins Gehege kommen, bei der Frage: Wer ist größer oder toller.

Im Ernst: Es macht wenig Sinn, sich über bloße Besucherzahlen zu definieren. Auch die Cebit hatte irgendwann mal dreimal so viele Besucher wie die Dmexco, und das Ende kennen wir alle. Wir wollen bei den Besucherzahlen nicht auf Teufel komm raus wachsen. Uns ist es viel wichtiger, nachhaltig zu agieren. Der Anspruch ist klar: Bei der Dmexco geht es darum, Deals zu machen und neue Tools kennenzulernen, es geht um Networking und Inspiration. Aber, im Gegensatz zur OMR, geht es weniger darum, ein Experiential Festival aufzuziehen, bei dem die Leute eher defokussiert werden.





Wie gesagt: Wir haben einen anderen Schwerpunkt. Uns ist nicht so wichtig, wie viele Personen zur Dmexco kommen, sondern wie relevant diese sind. Trotzdem müssen wir als Messehaus natürlich auch mal Zahlen zugrunde legen: Und wenn man sich die Ausstellerzahlen anschaut, liegen wir deutlich vor der OMR. Die Hamburger hatten laut meiner Zählung des Hallenplans um die 300 Aussteller gelistet, unsere Ausstellerzahlen sind da bei weitem höher. Auch bei der Ausstellungsfläche liegen wir mit 100.000 belegten Quadratmetern deutlich vor den 50.000 Quadratmetern der OMR.





Wir erfragen schon beim Ticketverkauf sehr viele Daten. Demnach sind 84 Prozent unserer Besucher Entscheidungsträger und rund 27 Prozent gehören sogar zum C-Level in ihren Unternehmen. Eins ist klar: Wer zur Dmexco kommt, will Business machen.





Ich habe für die Zukunft der Dmexco eine klare Vision in zwei Bereichen: Unter "Event-as-a-Service" verstehen wir, neue oder bereits vorhandene Events in die Dmexco zu integrieren – mit eigenem Programm, eigener Stage und eigenem Ticket. Ein Beispiel ist die CVC Conference, die wir 2019 in Kooperation mit dem Venture Capital Magazin erstmals unter dem Dach der Dmexco starten. Für nächstes Jahr sind wir schon mit rund 15 Partnern für ähnliche Formate im Gespräch. Es gibt bei so vielen Events Potenzial, um sich gegenseitig zu bereichern. Künstliche Abschottungen machen heute einfach keinen Sinn mehr. Wir wollen den Gedanken der Plattformökonomie auf das Messebusiness anwenden.





Das Ziel, die Dmexco als Ganzjahresplattform auszubauen. Wir wollen für den Markt und die Marktteilnehmer möglichst viele Touchpoints schaffen – und das an 365 Tagen im Jahr. Der erste wichtige Baustein dafür war der Launch der Contentplattform Ende 2018, der zweite der Launch der neuen App jetzt im Juli. Künftig wird die App unser zentrales, communitybildendes Element werden.





„Was ist die Definition von "schlimm"? “ Dominik Matyka Teilen In Bezug auf "My Dmexco", also Personalisierung und Individualisierung, gibt es zwei sehr unterschiedliche Komponenten: Besucherseitig sind wir schon recht weit. Da ist die App die Basis und wird in diesem Sinne immer weiter entwickelt. Komponente zwei betrifft die Aussteller und ist wesentlich komplexer. Hier geht es um Themen wie digitale Flächenbuchung, digitales Onboarding und Conversational Sales. Das machen wir allerdings nicht allein, sondern natürlich im Verbund mit der Koelnmesse. Schließlich veranstaltet die Koelnmesse international Leitmessen für 25 Wirtschaftszweige, und die digitalen Herausforderungen sind für alle Messen die gleichen.

Was ist die Definition von "schlimm"?





Ich habe von Fall zu Fall unterschiedliche Schmerzgrenzen, deshalb ist das pauschal schwer zu sagen. Es war viel, es ist immer noch viel, und wir haben 2018 schon sehr viel angepackt. Unter anderem haben wir sehr viel Wert gelegt auf Dokumentation und beispielsweise Confluence eingeführt. Für digitale Unternehmen und Start-ups klingt das vielleicht trivial. Für uns war das aber neu und ermöglicht uns jetzt ein deutlich agileres Arbeiten. Darüber hinaus haben wir auch einen großen personellen Changeprozess durchlaufen.





Nein. Philipp war 13 Jahre lang bei der Dmexco und für ihn war es einfach an der Zeit, etwas Neues zu machen. Und danke für die Anspielung. Aber ich kann versichern: Wir haben eine super Stimmung im Team. Auch das checken wir regelmäßig sehr ernsthaft, und die Zufriedenheit hat in den letzten zwölf Monaten deutlich zugenommen. Ich würde sagen, die Zufriedenheit ist locker um den Faktor zehn gestiegen. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir das Team nahezu völlig neu geformt und deutlich aufgestockt haben.





Zwei Dinge: Die Korken knallen erstens, wenn die Strategie der Plattform-Ökonomie aufgeht und die Dmexco als eigenständiger Hub und als Community wahrgenommen wird. Und zweitens, wenn die Dmexco eine noch deutlich größere internationale Relevanz erreicht hat.





Am liebsten beides. Nur ein Beispiel: Viele Top-Speaker, gerade aus den USA oder Asien, würden sehr gerne zu uns kommen, scheuen aber die langen, zeitintensiven Reisen. Da ist es manchmal nicht ganz leicht, die Top-Leute nach Köln zu bekommen.





Von demnächst kann überhaupt keine Rede sein. Es ist ja noch nicht einmal entschieden, ob die Dmexco überhaupt ins Ausland gehen sollte. Fakt ist: Es gibt großes Potenzial in den USA oder in Asien. Wir denken darüber nach und prüfen sehr genau die verschiedenen Optionen. Und wenn es eine Entscheidung gibt, werden wir sie mitteilen.





„Wenn wir wollen, dass Digital in der Gesellschaft positiver konnotiert wird, müssen wir alle besser miteinander umgehen. “ Dominik Matyka Teilen Ich glaube, dass das Thema damals extrem aufgebauscht wurde. Basierend auf einem Zitat von BVDW-Präsident Matthias Wahl wurde aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Wir sind uns mit dem BVDW total einig, dass die Dmexco die Belange des deutschsprachigen Marktes in einen internationalen Kontext einbettet.

Erstens fand ich "Take C.A.R.E." nicht müde, und zweitens finde ich "Trust in you" tatsächlich dynamischer. Vertrauen ist in unserer Branche ein extrem zentrales Thema. Wenn wir wollen, dass Digital in der Gesellschaft positiver konnotiert wird, müssen wir alle besser miteinander umgehen. Als Branche müssen wir gemeinsam das Vertrauen der Gesellschaft wiedergewinnen und zeigen, dass die Digitalisierung zwar nicht der Heilsbringer für alles ist, dass sie aber auf jeden Fall für alle mehr Vorteile als Nachteile bringt. Und für User ist es wichtig, dass sie wieder vertrauensvoll mit dem Internet und den sozialen Medien umgehen können.





Es ist mutig, ja. Vor allem aber inspirierend. Und es geht dabei letztlich nicht um uns. Wir wollen relevante Themen ans Tageslicht bringen. Und Vertrauen hat derzeit eine extrem hohe Relevanz. Wir glauben, dass wir mit diesem Motto jeden einzelnen Menschen, aber auch jedes Unternehmen in der Branche bestärken können, Verantwortung zu übernehmen und sich für ein vertrauensvolleres Miteinander starkzumachen.





Neben zahlreichen extrem spannenden Speakern haben wir auch neue Formate entwickelt beziehungsweise ausgebaut. Zwei der wichtigsten sind: Die World of Agencies, die deutlich vergrößert wird und auf der sich in diesem Jahr mehr als 40 Agenturen präsentieren werden. Außerdem wird es unter anderem einen neuen Future Park geben, in dem auf 7000 Quadratmetern Tools und Technologien von morgen gezeigt werden.





Da gibt es natürlich viele. Aber persönlich freue ich mich tatsächlich ganz besonders auf das Abschlussprogramm auf der Congress Stage am 11. September um 17.30 Uhr. Denn dann werden wir gemeinsam mit meinem Freund Howard Lerman von Yext und mit internationalen Broadway-Darstellern ein Musical zum Thema Voice aufführen. Das ist eine echte Premiere. Die Idee ist: Wir wollen die Leute nicht einfach nur entertainen und eine Band wie Scooter auf die Bühne stellen (was die OMR-Macher für ihre Dmexco Aftershow-Party angekündigt haben, Anmerkung der Redaktion). Wir wollen das Publikum mit neuen Formaten so unterhalten, dass sie dabei auch noch was lernen. Zudem bin ich privat ein extremer Musical-Fan. Auch deshalb freue ich mich auf diesen Act ganz besonders.





Zu viel will ich noch nicht verraten. Aber eins kann ich sagen: Es wird mich kurzfristig das Leben kosten.