Di Como ist schon seit zehn Jahren der oberste Media-Verantwortliche des Konsumgüter-Riesen Unilever. Ein Großteil des 8 Milliarden Euro großen Marketingetats des Konzerns liegt in seiner Verantwortung. In der Vergangenheit stand bei Marketingfragen in der Regel CMO Keith Weed in der Öffentlichkeit. Nach Weeds Abgang wird aber deutlich, dass Di Como durchaus eine eigene Agenda hat, die er energisch vorantreibt.



„Mit unserer Arbeit erzeugen wir neue Verhaltensweisen der Menschen. Deshalb haben wir auch die Verantwortung, Werbung zu einer Kraft des Guten zu machen.“ Luis di Como Teilen

Dmexco 2019: Bilder vom zweiten Tag

1 / 26 (Dmexco) 2 von 26 Teilen 2 / 26 (Dmexco) 3 von 26 Teilen 3 / 26 (Dmexco) 4 von 26 Teilen 4 / 26 (Dmexco) 5 von 26 Teilen 5 / 26 (Dmexco) 6 von 26 Teilen 6 / 26 (Dmexco) 7 von 26 Teilen 7 / 26 (Dmexco) 8 von 26 Teilen 8 / 26 (Dmexco) 9 von 26 Teilen 9 / 26 (Dmexco) 10 von 26 Teilen 10 / 26 (Dmexco) 11 von 26 Teilen 11 / 26 (Dmexco) 12 von 26 Teilen 12 / 26 (Dmexco) 13 von 26 Teilen 13 / 26 (Dmexco) 14 von 26 Teilen 14 / 26 (Dmexco) 15 von 26 Teilen 15 / 26 (Dmexco) 16 von 26 Teilen 16 / 26 (Dmexco) 17 von 26 Teilen 17 / 26 (Dmexco) 18 von 26 Teilen 18 / 26 (Dmexco) 19 von 26 Teilen 19 / 26 (Dmexco) 20 von 26 Teilen 20 / 26 (Dmexco) 21 von 26 Teilen 21 / 26 (Dmexco) 22 von 26 Teilen 22 / 26 (Dmexco) 23 von 26 Teilen 23 / 26 (Dmexco) 24 von 26 Teilen 24 / 26 (Dmexco) 25 von 26 Teilen 25 / 26 (Dmexco) 26 von 26 Teilen 26 / 26 (Dmexco) 27 von 26 Teilen

Di Comos zentrales Anliegen lieferte auch den Titel für seinen Dmexco-Auftritt "Responsible Marketing in a Connected World". Der Unilever-Mediachef sieht eine gefährliche Erosion des Vertrauens: "Unsere Verantwortung ist es, dieses Vertrauen in das Ökosystem der Werbung und die Gesellschaft als Ganzes wieder zurückzubringen."Mit der 2018 gestarteten Initiative Responsibility Framework hat der Konzern schon einen Rahmen etabliert, um qualitative Verbesserungen im Werbecontent, den Medienplattformen und der Media-Infrastruktur zu erzwingen. Mit dem jüngsten Cannes-Lions-Werbefestival ist noch die Global Alliance for responsible Media dazugekommen. Di Como: "Das ist das erste Mal, dass Agenturen, Medienplattformen und Werbekunde gemeinsam daran arbeiten, die Sicherheit im Internet für Marken und für die Gesellschaft als Ganzes zu verbessern."Für den Unilever-Manager geht es bei dieser Arbeit allerdings nur zum Teil darum, die Fehlentwicklungen im Internet zu korrigieren. Di Como sieht für das Marketing auch eine Rolle im weiteren Digitalisierungsprozess der Gesellschaft. Dieser Beitrag zur digitalen Zukunft müsse deshalb auch ethischen Standards genügen: "Mit unserer Arbeit erzeugen wir neue Verhaltensweisen der Menschen. Deshalb haben wir auch die Verantwortung, Werbung zu einer Kraft des Guten zu machen."Mit der im Rahmen der World Federation of Advertisiers gestarteten Initiative schaut Di Como allerdings pragmatisch auf die Notwendigkeiten des Tagesgeschäfts. "Wir haben sehr genaue Wirkungszahlen zu den einzelnen Kanälen. Aber wir haben bis heute kein System, um die Werbewirkung über alle Kanäle hinweg nach einheitlichen Standards messen zu können."Die World Federation of Advertisers, in der auch der Markenverband vertreten ist, will nun einen Leistungsrahmen für ein derartiges Messsystem erarbeiten. Dieses System werde nicht in jedem Detail auf alle Märkte übertragbar sein, schränkt Di Como ein: "Je nachdem wie differenziert der einzelne Werbemarkt ist, wird es Unterschiede geben. Aber die grundsätzlichen Prinzipien werden weltweit übertragbar sein."So ist beispielsweise an eine Analyse der Kampagnen in drei Kategorien gedacht. Input (die Media-Investition), Output (die erreichten medialen KPIs) und Outcome (Veränderung der Markenwerte, Veränderung der Verkaufszahlen). Wann diese Vorarbeit konkrete Folgen für den deutschen Markt haben wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Doch Di Como ist optimistisch, dass es zu einer crossmedialen Werbemessung kommen wird: "Ich sehe eine echte Bewegung, die zu einem grundsätzlich anderen System kommen will. Und das nicht nur in den USA, sondern in allen Werbemärkten der Welt." cam