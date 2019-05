"Mit Influencern ist es wie in einer Beziehung"

© dfv dm-Kommunikationschef Mario Bertsch im Interview

Das Anbahnen von Influencer-Kooperationen läuft wie in einer Beziehung, findet Mario Bertsch, beim Drogerie-Händler DM zuständig für Kommunikation und Influencer Marketing. Wie in einer Beziehung müsse man sich erst einmal kennenlernen, ein bisschen miteinander ausgehen und den anderen mal zum Essen einladen. "Das ist meistens ein langwieriger Prozess", sagt Bertsch im Video-Interview von HORIZONT und turi2.tv am Rande des Innovation Day Beauty von Gruner + Jahr.