Dass die DKMS ihre Werbekampagne zum Jahresende startet, ist kein Zufall. Schließlich ist es die Zeit, in der sich viele Menschen Gedanken darüber machen, wie sie andere beschenken können. Und natürlich ist es auch die Zeit der guten Vorsätze, die man im laufenden Jahr möglicherweise mal wieder nicht eingelöst hat, weil man glaubt, dass alles so aufwendig und kompliziert ist.



Genau mit diesem Problem hat seit vielen Jahren die DKMS zu kämpfen. Denn viele Menschen wissen gar nicht, dass die Registrierung als Stammzellspender mit einer einfachen Speichelprobe schon erledigt ist - dass aber das Leben von Menschen wie dem kleinen, ehemals unter Blutkrebs leidenden Carlos genau davon abhängt.Erschwerend kommt derzeit offenbar hinzu, dass die diversen Krisen wie der Ukraine-Krieg, die Inflation oder auch die nach wie vor nicht ganz überstandene Corona-Pandemie dazu führen, dass viele Menschen sich nicht auch noch mit anderen Problemen (oder den Problemen anderer) herumschlagen wollen. So bestätigt, Teamlead Brand Management bei der DKMS, dass in Zeiten von globalen Krisen "das Thema Blutkrebs bei vielen Menschen gedanklich in den Hintergrund" rutscht - mit katastrophalen Folgen: "Für viele Betroffene ist eine Stammzellspende die einzige Hoffnung auf Heilung. Wir möchten mit der Kampagne die gesamte Bevölkerung erreichen und vermitteln, wie leicht die Registrierung und damit potenziell die Rettung eines Menschenlebens ist. Wenn auch nur ein Bruchteil der Leidenschaft, die in der Kampagnenarbeit bei allen Beteiligten spürbar war, auf die Zuschauer:innen überspringt, dann wird es eine erfolgreiche Kampagne", appelliert Mader an die Bevölkerung.

Adressable TV

Den Impuls zur Registrierung bei der DKMS soll ein Kreativkonzept auslösen, das zum einen die Einfachheit des Prozesses erklärt. "Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein", bringt es der 10-jährige Carlos im ersten von insgesamt fünf 30-sekündigen Werbefilmen auf den Punkt. Der offizielle Claim der Kampagne funktioniert ganz ähnlich. "Einfach richtig. Richtig einfach.", lautet der Spruch, der bereits im Mai 2022 bei der ersten Kampagne von Serviceplan Köln für die DKMS zum Einsatz kam und mit dem die DKMS nun erneut in allen Alters- und Gesellschaftsgruppen um Spender wirbt.Zum anderen versuchen die Kreativen aber auch Emotionen zu wecken, indem in den Spots echte Geschichten von und mit ehemaligen Blutkrebspatient:innen und Spender:innen erzählt werden. "Ängsten kann man am besten entgegenwirken, indem man Menschen informiert und gleichzeitig emotional bewegt und berührt. Authentische Geschichten von echten Betroffenen gehen ans Herz. Damit sind sie das beste Transportmittel für unsere Botschaft", sagt, Geschäftsführerin bei Serviceplan Köln. Von der Wirksamkeit des Konzeptes konnten sich die Kreativen offenbar selbst am Set überzeugen: "Vor Ort mussten wir uns das ein oder andere Tränchen aus dem Augenwinkel wischen. Wir danken den Patient:innen, dass wir sie ein Stück begleiten und ihre Geschichten erzählen durften", so Sønnichsen.Serviceplan Köln hatte die DKMS zu Jahresbeginn als Kunden gewonnen. Die ersten vier Spots sind ab sofort deutschlandweit in den sozialen Medien sowie in Form von Online Ads und imzu sehen. Zwei weitere folgen im Kampagnenverlauf. Für Planung und Einkauf sindKöln undKöln verantwortlich, die wie Serviceplan zum Kölner Haus der Kommunikation gehören. mas