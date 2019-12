© Divimove

Den erfolgreichsten Youtube-Kanal im Bereich Medien betreibt das Hollywood-Studio Warner Bros. Über 8 Millionen Filmfans haben den Kanal abonniert, auf dem vor allem Trailer von kommenden Spielfilmen wie aktuell "Wonder Woman 1984" zu sehen sind. Dahinter folgen die Youtube-Kanäle von internationalen beziehungsweise englischsprachigen Fernsehsendern: Die BBC verzeichnet 7,6 Millionen Abonnenten, ABC News Stand Dezember exakt 7 Millionen Abonnenten. Im Schnitt erreichten die untersuchten Medienunternehmen - Divimove berücksichtigte für die Auswertung die 500 wertvollsten Marken aus dem Brand Finance Report 2019 - rund vier Millionen Abonnenten - ein Zuwachs um 1,5 Millionen Zuschauern im Vergleich zum Vorjahr.Die beiden reichweitenstärksten Kanäle im Bereich Tech kommen sogar auf jeweils über 10 Millionen Abonnenten: Netflix hat bei Youtube sage und schreibe 11,8 Millionen Fans, Apple kommt auf 10,4 Millionen Follower. Auf Platz 3 folgt der Kanal der Spielekonsole Playstation mit 9,3 Millionen Nutzern. Im Schnitt hatten die Youtube-Kanäle der untersuchten Tech-Konzerne knapp 1,5 Millionen Follower.In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie führt Red Bull das Markenranking das dritte Jahr in Folge an. Das österreichische Unternehmen verbucht 9,04 Millionen Abonnenten auf seinem Youtube-Kanal und liegt damit deutlich vor den Mitbewerber Coca-Cola (3,28 Million Abos) und Pepsi (838.000 Abos). Der Wachstumssieger war der Auftritt der Fastfood-Kette Subway, der um über 700 Prozent zulegen konnte.Bei den Automarken fährt Ford der Konkurrenz auf und davon. Mit über 2 Millionen Abonnenten ist der Vorsprung des US-Autokonzerns auf seine Mitbewerber deutlich. Mercedes-Benz hat auf Youtube 1,15 Millionen Abonnenten, konnte aber deutlich zulegen. Auf Platz 3 folgt der japanische Autobauer Nissan mit knapp 1,1 Millionen Fans. BMW ist nicht mehr in den Top 3 vertreten.Erstmals in der Auswertung vertreten ist die Wäschemarke Victoria's Secret, die sich bei den Bekleidungsmarken mit 1,83 Millionen Abonnenten auf Anhieb an die Spitze setzt. Nike liegt mit 1,23 Millionen Fans auf Platz 3, Konkurrent Adidas kommt auf 870.000 Abonnenten. Die Wachstumssieger sind die beiden Luxuslabel Polo Ralph Lauren und Louis Vuitton.Für die Datenanalyse hat die RTL-Group-Tochter Divimove die 500 wertvollsten Marken aus dem Brand Finance Report 2019 berücksichtigt und daraus zunächst die fünf stärksten Industrien ermittelt. Ausgewertet wurde immer der Youtube-Unternehmenskanal einer Marke mit der höchsten Abonnentenanzahl. dh