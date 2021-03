© Dove Dove verschenkt Models an andere Marken - und setzt so ein Zeichen für Vielfalt in der Werbung

Mit seiner "Real-Beauty"-Initiative setzt sich Dove bereits seit zwei Jahrzehnten für die Abkehr von veralteten Schönheitsidealen und für ein vielfältiges Frauenbild in Medien und Werbung ein. Im Laufe der Jahre haben viele Marken nachgezogen, am Thema Diversity kommt in der Marketingbranche zurecht niemand mehr vorbei. Und dennoch ist noch viel Luft nach oben: Laut einer Dove-Umfrage fühlen sich immer noch 70 Prozent der Frauen in Werbekampagnen nicht divers genug dargestellt. Um das zu ändern, geht die Unilever-Marke jetzt einen Schritt weiter - und infiltriert die Werbeindustrie mit einer cleveren Kampagne.