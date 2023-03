Imago

Schauspielerin Natalie Wörner ist Schirmherrin der Kampagne von Beyond Gender Agenda

Das Diversity-Netzwerk Beyond Gender Agenda startet am Mittwoch eine Werbekampagne zu Ehren der "Top 100 Women for Diversity in 2023". Unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin Natalia Wörner zeichnet das Netzwerk Frauen aus, die sich für Vielfalt und Chancengerechtigkeit stark machen und darüber hinaus Türen für weitere Frauen öffnen.

Der Monat März, in dem durch den Equal Pay Day (07.03.) sowie den International Women’s Day (08.03.) der Fokus auf Geschlechtergerechtigkei